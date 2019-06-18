English | كوردى

الجنابي: امير الانسانية في رحاب بغداد السلام


الجنابي: امير الانسانية في رحاب بغداد السلام
2019/06/18 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجنابي: امير الانسانية في رحاب بغداد السلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/18 | 22:55.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنابي: امير الانسانية في رحاب بغداد السلام ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنابي: امير الانسانية في رحاب بغداد السلام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).

كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا