2019/06/18 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وصف القيادي بحزب الوفاق الوطني، محمد البديري، اليوم الثلاثاء، المشهد السياسي في العراق بمثابة فلم هندي يعاد تكراره.

وقال البديري لقناة العهد الفضائية، إن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادي بالوفاق الوطني لـ"العهد": المشهد السياسي مجرد فلم هندي يعاد تكراره) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادي بالوفاق الوطني لـ"العهد": المشهد السياسي مجرد فلم هندي يعاد تكراره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).