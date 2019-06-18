2019/06/18 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تعتزم لجنة النزاهة النيابية توجيه 30 سؤالاً على كل وزارة النفط بشأن جولات التراخيص واستخراج النفط والخروق التي تحدث داخل الوزارة.وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “ثلاث شركات صينية تهيمن على نفط ميسان بغير منافسة، كما انها تلعب بهذا النفط ميسان بدون قيد او شرط”.واضاف ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تعتزم استجواب كل وزارة النفط وتصفها بـ “وزارة مجاملات”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تعتزم استجواب كل وزارة النفط وتصفها بـ “وزارة مجاملات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).