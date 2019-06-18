ناشطون: تهديدات داعش في البصرة طبعت بمقرات الاحزاب ولن نتراجع عن تظاهرات 20 حزيران

2019/06/18 | 23:00

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بغداد اليوم - البصرة

اتهم ناشطون في البصرة، الثلاثاء 8 حزيران 2019، احزابا لم يسموها بنشر منشورات في البصرة منسو...





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