اجرام تلعفر يقبض على مروجين للمخدرات

2019/06/18 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش بس؛ القت القوات الامنية في تلعفر على القبض على مروجين للمخدرات.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان ان “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء على ورود معلومات دقيقة يتمكن من القاء القبض على ( إثنين ) من المتهمين يقومون ببيع وترويج الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، بحوزة الأول […]

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