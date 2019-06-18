الحداد يجتمع مع وزير الخارجية الإيراني في طهران ويبحثان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

2019/06/18 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعزز التعاون المثمر والعلاقات بين البلدين

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