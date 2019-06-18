2019/06/18 | 23:09

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أهالي الجولان المحتل يتظاهرون ويعلنون الإضراب

تظاهر عشرات السوريين في هضبة الجولان المحتل، ضد مشروع لتركيب مراوح

عملاقة لتوليد الكهرباء في أراضيهم الزراعية، كما أعلنوا عن إضراب

تحذيري السبت المقبل يشمل كافة المرافق العامة.وشارك اليوم الثلاثاء، سكان القرى الدرزية الأربع (مجدل شمس، بقعاتا،

مسعدة وعين قنيا) في إضراب مفتوح ضد مشروع تركيب مراوح عملاقة داخل

أراضيهم الزراعية في قرية مجدل شمس، واعتبر المتظاهرون أن للمشروع

عواقب وخيمة على البيئة والصحة والزراعة".وقرر سكان القرى، خلال اجتماع عقد في قرية مسعدة، الإعلان السبت

المقبل عن إضراب تحذيري، يشمل المرافق العامة في قرى الجولان بما في

ذلك المدارس والمؤسسات التعليمية".كذلك هددت المرجعيات الدينية في الجولان، بفرض "الحرمان الديني

والاجتماعي" على كل من يتعاون مع الشركة المنفذة ومن يقومون بتأجير

أراضيهم لإقامة المشروع.وافتتح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد

الماضي، "مستوطنة ترامب" في مرتفعات الجولان السورية المحتلة "تكريما"

للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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