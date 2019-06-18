2019/06/18 | 23:09

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محافظ سقطرى اليمنية يوجه القوات الأمنية بالسيطرة على ميناء سقطرى وطرد القوات الاماراتية

الثلاثاء

18

حزيران

2019 :

10:54 pm

37

محافظ سقطرى اليمنية يوجه القوات الأمنية بالسيطرة على ميناء سقطرى

وطرد القوات الاماراتية

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