الفياض: هيئة الحشد الشعبي فكت الارتباط بجميع الحركات السياسية 

2019/06/18 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الثلاثاء، ان الحشد على غرار الاجهزة الامنية الاخرى يتبع رئيس الوزراء ويأتمر بأوامره، مبينا ان جميع الحركات والقوى السياسية فكت ارتباطها بالهيئة.وقال الفياض في حوار متلفز مع قناة "روسيا اليوم" تابعه موقع "الحشد الشعبي"، ان "هيئة الحشد الشعبي على غرار مكافحة الارهاب وبيقة الاجهزة ...

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