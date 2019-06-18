2019/06/18 | 23:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي، الثلاثاء، بيانا بشأن حركة وعمل القوات المسلحة العراقية والقوات الأجنبية المتواجدة على الاراضي العراقية.وفيما يلي نص البيان: مرت البلاد خلال الفترة الماضية بظروف معقدة من حروب داخلية وخارجية، ومن حل الجيش، وفرض الاحتلال على العراق، ووجود قوات اجنبية، وتدخلات خارجية، وقيام تشكيلات مسلحة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يصدر بيانا بشأن عمل القوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يصدر بيانا بشأن عمل القوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).