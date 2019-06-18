الحلبوسي يدعو خلال استقباله السفير القطري الجديد الى توسيع التبادل التجاري بين البلدين

2019/06/18 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سفير دولة قطر لدى العراق خالد حمد السليطي

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