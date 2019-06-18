الحداد يبحث في طهران مع وزير الخارجية الإيراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/06/18 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد مجلس النواب برئاسة نائب رئيس البرلمان بشير الحداد ،اليوم الثلاثاء، في طهران مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الأوضاع السياسية والأحداث الجارية في المنطقة.

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