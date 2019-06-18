بالصور.. طرد مشعان الجبوري من عقار للدولة وردة فعل صادمة

2019/06/18 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ طردت القوات الامنية، الثلاثاء، النائب السابق مشعان الجبوري من عقار تابع للدولة.واظهرت صور “قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية ولجنة من عقارات الدولة، حيث ان الجبوري متجاوز على العقار من 15 عاما”.

وشهدت عملية الطرد اشتباكا بالايدي والفاظا بذيئة وتهديدات.

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