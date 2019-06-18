الداخلية تعلن القبض على اثنين من تجار المخدرات في نينوى

2019/06/18 | 23:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 135 حبة مخدرة في نينوى.

وقال

المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “مكتب مكافحة اجرام تلعفر التابع لمديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناء

على ورود معلومات دقيقة تمكن من القاء القبض على إثنين من المتهمين يقومون ببيع وترويج

الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية”، مبينا انه “تم القبض عليهما في قضاء

تلعفر غربي مدينة المدينة الموصل”.

واضاف

انه “ضبط بحوزة الأول ٩٠ حبة والثاني ٤٥ حبة من نوع صفر واحد المخدرة”، مشيرا

الى انه “تم إتخاذ الإجرآءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق المادة ٢٨ أولاً

من قانون المخدرات العراقي”.

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