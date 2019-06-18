الكربولي يثني على جهود مفوضية الانتخابات في تحديد موعد الإنتخابات المحلية

2019/06/18 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثنى الدكتور جمال الكربولي رئيس حزب الحل على قرار مفوضية الانتخابات في تحديد تاريخ ٢٠ نيسان ٢٠٢٠ موعداً للإنتخابات المحلية.





وأكد الكربولي في بيان صحفي

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