2019/06/18 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - نينوى

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بسقوط صاروخ كاتيوشا بساحل مدينة الموصل الايسر.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "صاروخ كاتيوشا انطلق من الجانب الايمن لمدينة الموصل بالقرب من شارع بغداد بالتحديد وسقط في الساحل الايسر للمدينة".

وأضاف، أنه "لم يحدد حتى الان الخسائر التي اسفر عنها الحادث".

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، الثلاثاء، باصابة شخصين بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حريقا نشب في مبزل زراعي في اطراف منطقة السادة (10كم) شمال شرق بعقوبة واثن

بغداد اليوم _ الأنبار

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، تدمير مخبأ يضم متفجرات وعبوات ناسفة تابع لتنظيم داعش في صحراء الأنبار "كان ينوي الارهابيون استخدامها بعملياتهم".

وقال إعلام الجهاز في بليان، إن "فوج مكافحة الار

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية شرطة نفط الوسط، اليوم الثلاثاء، العثور اليوم على خرق بأحد الأنابيب النفطية، في منطقة النهروان، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "بحسب توجيهات اللواء قا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سقوط صاروخ كاتيوشا بساحل الموصل الايسر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سقوط صاروخ كاتيوشا بساحل الموصل الايسر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).