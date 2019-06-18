مكتب بارزاني يرد على بيان الاتحاد الوطني

2019/06/18 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رد مكتب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، على بيان المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، بشأن التصريحات التي ادلى بها القيادي في الاتحاد محمود سنكاوي ضد بارزاني، مؤكدا ان تلك التصريحات من شخص "قاتل" لا تستحق الرد.

وجاء في بيان لمكتب بارزاني، ان تصريحات محمود سنكاوي كانت في قمة الهبوط ولا مستوى لها بحيث لا تستحق الرد، مبينا ان تاريخ وسلوك هذا الشخص واضحة ومعلومة.

واضاف ان رجل المافيا والسلاب والقاتل لا يستحق ان يرد عليه، مبينا انه ومع ذلك كان من الاجمل للمكتب السياسي للاتحاد الوطني ومتحدثه الرسمي اختيار السكوت بدلا من ذلك البيان الخجول والخالي من المضمون تجاه تصريحات "سلاب" تكلم فيها بنفس تخريبي لوضع كوردستان وتخريب الاستقرار الاجتماعي لأهلها.

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