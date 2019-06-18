2019/06/18 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، إنه سيكمل حكومته الناقصة من دون الرجوع الى القوى السياسية إن لم تقدم مرشحين.وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن “مجلس الوزراء تريث اليوم بالتصويت على القوائم الخاصة بالدرجات الخاصة”، مؤكدا “نحن ماضون بتقليل المناصب بالوكالات عبر التثبيت او تقليص الزيادات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يقول إنه سيتجاوز القوى السياسية في إكمال الحكومة إن لم تقدم مرشحين وكالة خطوة برس.

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