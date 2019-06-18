2019/06/18 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلوا الى قناعة بأن الموضوع سياسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجم الدين كريم لرووداو: واثقون من براءتنا ومستعدون للمثول أمام أي محكمة عادلة في بغداد أو أربيل) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجم الدين كريم لرووداو: واثقون من براءتنا ومستعدون للمثول أمام أي محكمة عادلة في بغداد أو أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).