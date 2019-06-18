2019/06/18 | 23:40

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الموسوي لـ (الحصاد): عبد المهدي سيقدم الجمعة مرشحي الوزارات الشاغرة للبرلمان

كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي عن عزم رئيس الوزراء عادل عبد

المهدي تقديم اسماء مرشحي الوزارات الشاغرة الى البرلمان يوم الجمعة

المقبل ,فيما بين ان الكتل السياسية ستكون مرغمة للتصويت على الأسماء

التي يقدمها.الموسوي ولدى استضافته في برنامج الحصاد الذي تبثه آفاق اشار

الى ان المرجعية الدينية لا تتدخل في الشأن السياسي الا في

الحالات الاضطرارية وتراقب المشهد السياسي عن كثب, مبينا ان الحكومة

تشكلت من جميع الكتل وليس من سائرون والفتح فقط.واوضح الموسوي ان

تحالف البناء تنازل عن الكتلة الأكبر وكان قادر على تشكيل الحكومة,

منوها الى ان الكتل التي اعلنت تحولها للمعارضة لم تعلن بشكل رسمي

بقاءها او تخليها عن تحالف الاصلاح المشارك في الحكومة.

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