إعتقال قاتل شاب عشريني شمالي بابل

2019/06/18 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت قيادة شرطة بابل ، اليوم الثلاثاء، عن إعتقال منفذ جريمة قتل بحق شاب يبلغ من العمر (21 عام ) شمالي المحافظة.وذكرت القيادة في بيان انه “من خلال رميه بأطلاقات نارية بواسطة سلاح نوع مسدس في منطقة الراس بأحد متنزهات مركز ناحية جبلة شمالي المحافظة”.وتابع ان “عن عملية الإعتقال بينت […]

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