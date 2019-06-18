اصابة شاب لدى محاولته الإنتحار بطلق ناري في ديالى

2019/06/18 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى ،الثلاثاء، بإصابة شاب اثناء محاولته

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