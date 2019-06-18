بالصور.. القبض على قاتل الطفلة “زهراء” وحديث مستفز له!!

2019/06/18 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ القت القوات الامنية، الثلاثاء، القبض على قاتل الطفلة زهراء في مافظة ديالى.وتحدث القاتل انه “قتل الطفلة زهراء بدون اي رحمه وذبحها من الوريد إلى الوريد وهو ابن عم أبيها واعترف أمام قاضي التحقيق عدنان السعدي”.وبرر فعلته قائلا “قتلتها لأحرق قلوب ذويها… وبعدها ذهبت إلى بيتي واستحميت ونمت وبعد أقل من […]

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