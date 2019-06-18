2019/06/18 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى وكالة خطوة برس.

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