شرطة السليمانية تعلن القبض على متهم قتل شخصاً في بغداد

2019/06/19 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وأعلنت مديرية شرطة السليمانية، اليوم الثلاثاء، ألقاء شرطة السراي القبض على متهم مطلوب من شرطة بغداد بموجب المادة 406 من قانون العقوبات.

وقال المتحدث

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