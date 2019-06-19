امانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن صدور أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا

2019/06/19 | 00:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علق رعد المكصوصي النائب عن تحالف تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، على اتهامات وجهت ضد التحالف وتضمنت الاشارة الى ان انتقاده لوزيري الصحة والكهرباء يأتي لأسباب سياسية بحت

بغداد اليوم - خاص

رأى النائب عن تحالف الفتح، قصي عباس، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، أن المشهد السياسي الحالي لا يتحمل المزيد من التعقيد وتأزيم المواقف، داعيا الى منح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المزيد من الوقت لتقييم عمله.

وشدد عباس في حديث خص

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم خماط، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق تحالفي سائرون على تشكيل الحكومة عبر اجتماعتهما الثنائية ولّد "فجوة كبيرة" بين تحالفي البناء والإصلاح.

وقال خماط في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قر

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