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عادل عبدالمهدي يدعو القوى السياسية الى تقديم مرشحيهم للوزارات المتبقية


عادل عبدالمهدي يدعو القوى السياسية الى تقديم مرشحيهم للوزارات المتبقية
2019/06/19 | 00:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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