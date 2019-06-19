2019/06/19 | 00:11

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سقوط صاروخ في الموصل !

الثلاثاء

18

حزيران

2019 :

11:42 pm

38

قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي : نطمئن أهلنا في مدينة

الموصل أن الصاروخ الذي إنطلق هو محلي الصنع وقد إنطلق من محاذاة

الجانب الأيمن سقط على مسافة بعيده من إحدى المقار الأمنية في الجانب

الأيسر والحمدلله لم تسجل اي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات

حيث أن سقوطه كان في أرض ترابية وقواتكم الأمنية البطلة المتمثلة

بالامن الوطني والحشد الشعبي والشرطة المحلية حددت مكان الانطلاق

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