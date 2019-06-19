2019/06/19 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب مقر قيادة عمليات نينوى.وقالت الخلية في بيان صحفي تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه إن “صاروخ كاتيوشيا سقط قرب مقر قيادة عمليات نينوى”.واضافت ان “الصاروخ لم يسفر عن اي اضرار”.يشار الى ان وسائل اعلام تداولت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط صاروخ كاتيوشا قرب قيادة عمليات نينوى المركز الخبري الوطني.

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