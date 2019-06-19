2019/06/19 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة مجلس الوزراء تنفي صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة مجلس الوزراء تنفي صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).