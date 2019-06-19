عبد المهدي يطرد مشعان الجبوري من المنطقة الخضراء اثناء لقائه بقناة عمار الحكيم

2019/06/19 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ؛ طردت القوات الامنية، الثلاثاء، النائب السابق مشعان الجبوري من عقار تابع للدولة.واظهرت صور “قوة مشتركة من قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية ولجنة من عقارات الدولة، حيث ان الجبوري متجاوز على العقار من 15 عاما”.وشهدت عملية الطرد اشتباكا بالايدي والفاظا بذيئة وتهديدات.وقال مشعان الجبوري، عن تمرير صفقة الميتسوبيشي من قبل رئيس الوزراء عادل...

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