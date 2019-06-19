القضاء العراقي يرفض دعوى القبض على اثيل النجيفي

2019/06/19 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت رئاسة محكمة استئناف بغداد الاتحادية، طعناً قدمه رئيس هيئة النزاهة بقرار قضائي سابق قضى بالغاء مذكرة اعتقال بحق محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي المتعلقة بقضايا فساد.وكشف وثيقة صادرة عن المحكمة المشار إليها اليوم الثلاثاء (18 حزيران 2019)، عن رفض المحكمة برئاسة القاضي حيدر جليل وعضوية عمار رشيد حيدر ناجي، طعن رئيس هيئة النزاهة...

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