2019/06/19 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط صاروخ كاتيوشا قرب مقر قيادة عمليات نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقته “خطوة برس” إن “صاروخ كاتيوشيا سقط قرب مقر قيادة عمليات نينوى”.واضافت ان “الصاروخ لم يسفر عن اي اضرار”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من مقر قيادة عمليات نينوى وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من مقر قيادة عمليات نينوى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من مقر قيادة عمليات نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).