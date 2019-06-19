2019/06/19 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

صدرت قيادة عمليات نينوى، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن الصاروخ الذي سقط في الجانب الايسر الموصل.

وقال قائد العمليات اللواء نومان الزوبعي في بيان تلقته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات نينوى يصدر توضيحا بشأن استهداف ايسر الموصل بصاروخ كاتيوشا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات نينوى يصدر توضيحا بشأن استهداف ايسر الموصل بصاروخ كاتيوشا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).