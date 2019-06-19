الحكومة تنفي صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها للمناصب العليا بالعراق

2019/06/19 | 00:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا.

وأوضح بيان

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