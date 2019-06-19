امانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن ترشيح أسماء للمناصب العليا

2019/06/19 | 00:33

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، توضيحا بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا.

ونفت الامانة في بيان، "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب العليا"، مؤكدة "عدم صحة ما تداولته تلك الوسائل من أسماء".

وأكدت "حرص مجلس الوزراء على إنهاء ملف المناصب العليا واختيار المرشحين على وفق معايير الكفاءة والنزاهة من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض"، داعية "أبناء شعبنا الكريم الى عدم تصديق مثل هذه الإشاعات أو الانجرار وراء مثل هذه الأخبار الملفقة، واستسقاء المعلومة من مصادرها الرسمية".

بغداد اليوم - بغداد

علق رعد المكصوصي النائب عن تحالف تحالف سائرون المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، 18 حزيران، 2019، على اتهامات وجهت ضد التحالف وتضمنت الاشارة الى ان انتقاده لوزيري الصحة والكهرباء يأتي لأسباب سياسية بحت

بغداد اليوم - خاص

رأى النائب عن تحالف الفتح، قصي عباس، الثلاثاء (18 حزيران 2019)، أن المشهد السياسي الحالي لا يتحمل المزيد من التعقيد وتأزيم المواقف، داعيا الى منح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المزيد من الوقت لتقييم عمله.

وشدد عباس في حديث خص

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم خماط، اليوم الثلاثاء، أن اتفاق تحالفي سائرون على تشكيل الحكومة عبر اجتماعتهما الثنائية ولّد "فجوة كبيرة" بين تحالفي البناء والإصلاح.

وقال خماط في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "قر

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