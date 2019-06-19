سقوط صاروخ كاتيوشا في أيسر الموصل

2019/06/19 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي مساء الثلاثاء، بأن صاروخا نوع كاتيوشا سقط في الجانب الايسر من مدينة الموصل....

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