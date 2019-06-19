2019/06/19 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن قوة مشتركة في نينوى عثرت على منصة الصاروخ الذي اطلق مستهدفة احد المقرات الامنية في ايسر الموصل.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوة والحشد الشعبي والجيش والشرطة والامن الوطني، عثرت على منصة الصاروخ التي اطلق قبل قليل”.واضاف أن “المنصة كانت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



العثور على منصة صاروخ الكاتيوشا الذي سقط قرب قيادة عمليات نينوى وكالة خطوة برس.

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