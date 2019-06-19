2019/06/19 | 00:42

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بالصور - العثور على منصة الصاروخ التي اطلقت مساء اليوم على الموصل !

الاربعاء

19

حزيران

2019 :

12:28 am

36

قوة مشتركة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى وقيادة

عمليات الجيش والشرطة والامن الوطني تعثر على منصة الصاروخ التي

اطلقت قبل قليل وتحديدآ في ايمن الموصل التي استهدفت احدى مقار

الأجهزة الأمنية في ايسر الموصل .

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