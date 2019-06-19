2019/06/19 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا ما يحدث الان في جزيرة سقطرى اليمنية !

الاربعاء

19

حزيران

2019 :

12:25 am

29

أشتباكات عنيفه أندلعت بين فصائل مرتزقة العدوان في ميناء

الجزيرة بعد محاولة ما يسمى بالحزام الأمني المدعوم اماراتياً اقتحام

الميناء وتسببت الأشتباكات بإصابة قائد مايسمى بالحزام الأمني وعدد من

الجنود المرتزقة ومازال الوضع متوتر حتى اللحظة.

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