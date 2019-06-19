2019/06/19 | 00:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون اضرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/19 | 00:50.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون اضرار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون اضرار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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