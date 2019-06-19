المدعي العام بمحاكمة المارينز قاتل الطفل المصلاوي يصفه مجرم حرب متعطش للدماء ترجمة خولة الموسوي

2019/06/19 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان دييجو – وصف المدعي العام الرئيسي للمارينز قاتل الطفل المصلاوي وهو في الاسر يوم الثلاثاء بأنه قاتل سفاح للدماء.وقال الملازم البحري برايان جون أن قائد العمليات الخاصة إدوارد غالاغر كان مستعدًا للقتل حتى قبل اتصاله بالطفل الاسير، مقتبسًا منه قوله لزملائه في الفصيلة: “لا أحد يلمسه ، إنه لي”

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