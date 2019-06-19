صور .. قصف القصور الرئاسية في الموصل بكاتيوشا والعثور على قاعدة الاطلاق

2019/06/19 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول، بقصف مجمع القصور الرئاسية في مدينة الموصل العاصمة المحلية في نينوى بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان صاروخ كاتيوشا سقط في وقت متأخر من ليلة امس الثلاثاء على موقع القصور الرئاسية شرقي الموصل.

واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية عثرت على قاعدة اطلاق الصاروخ قرب كراج تلعفر في الجانب الايمن غربي الموصل دون وقوع اصابات او اضرار.

من جهتها قالت خلية الاعلام الامني في بيان مقتضب ان الصاروخ سقط بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون اضرار.

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