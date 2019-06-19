2019/06/19 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3HcZdbkRrbI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الكابينة.. مهلتان لأربع وزارات 2019/6/18) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - الكابينة.. مهلتان لأربع وزارات 2019/6/18) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).