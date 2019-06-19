علاوي يقلل من أهمية توسط العراق بين امريكا وايران: دعايات اعلامية

2019/06/19 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الخميس، من اهمية العراق للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وايران لتهدئة التوتر بين الطرفين، معتبرا الحديث عن هذا الدور “دعايات في الاعلام”.

وغرّد علاوي على حسابه في موقع “تويتر”، قائلا “الاحاديث عن وساطات عراقية مفترضة بين الولايات المتحدة وايران لا تعدو كونها دعايات تدور في الاعلام”.

واضاف “العراق بحسب علمي واستماعي للاخبار يحاول خلق اجواء للحوار، فهو لا يمكنه القيام بدور الوسيط لأن ذلك يعتمد على قوة البلد واستقراره”.

ورأى علاوي ان العراق “لكي يكون قادراً على لعب هذا الدور، فالأجدر ان يتم الالتفات اولا الى اصلاح اوضاع البيت الداخلي، قبل المبادرة لاصلاح الوضع في المنطقة”.

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