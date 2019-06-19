السعودية تُجند الأطفال للحرب في اليمن وبموبيو يتستر عليها!

2019/06/19 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

منع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إدراج السعودية على قائمة أميركية للدول التي تستخدم الأطفال جنودا، رافضا ما توصل إليه خبراء من أنها

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