"ناسا" تكشف صورة لجبل "لم تر البشرية مثله"

2019/06/19 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، اليوم الاربعاء، عن صورة فريدة من نوعها لجبل أطلقت عليه اسم "أهونا مونس" على سطح "سيريس"، وهو

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