عاجل: انفجار عنيف يهز مدينة الموصل!

2019/06/19 | 01:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفاد مصدر أمني في محافظة #نينوى، بسقوط #صاروخ بالقرب من #مجمع_القصور_الرئاسية وقيادة عمليات نينوى في الجانب الأيسر لمدينة #الموصل.ونقل موقع (باسنيوز الخبري)، إن «صاروخاً من نوع […]

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