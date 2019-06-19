2019/06/19 | 01:13

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تفاصيل عرض ريال مدريد الأول للتعاقد مع كريستيان إريكسن

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد قدم بالفعل عرضه الأول

للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط نادي توتنهام

هوتسبير الإنجليزي، حيث يسعى النادي الملكي لتدعيم وسط ملعبه، في

الثورة الكبرى التي تقوم بها إدارة «الميرنجي» خلال سوق الانتقالات

الصيفية.وحسب صحيفة «صن» الإنجليزية، فإن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض بقيمة

50 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب الوسط الشاب داني سيبايوس، لإقناع

إدارة توتنهام بالتخلي عن أحد أبرز نجومهم في السنوات الأخيرة.ووضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد عينه على

لاعب وسط السبيرز، ليكون التدعيم الأبرز لخط الوسط، وذلك بعدما تمكن

النادي الملكي خلال الفترة الأخيرة من التعاقد مع البلجيكي إيدين

هازارد، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.ولا يرغب زيدان في استمرار داني سيبايوس مع الفريق، في ظل عدم رغبته

في استمرار لاعب وسط منتخب إسبانيا للشباب، والذي أصبح شعورًا

متبادلًا من جانب سيبايوس، والذي يخوض حاليًا رفقة منتخب بلاده بطولة

أمم أوروبا تحت 21 عامًا، وتمكن من تسجيل هدف «لا روخا» الوحيد في

المباراة التي انتهت بفوز منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف.وقرر سيبايوس أن يخبر زيدان بعدم رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد،

بعد المعاناة في الحصول على دقائق لعب تحت قيادة المدرب الفرنسي منذ

عودة زيزو إلى ملعب «سانتياجو بيرنابيو» في أعقاب إقالة الأرجنتيني

سانتياجو سولاري من تدريب الفريق.

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