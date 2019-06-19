2019/06/19 | 01:13

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بيان يوضح حقيقة الاسماء التي تناولتها صفحات التواصل الاجتماعي و المرشحة لتولي المناصب العليا !

الاربعاء

19

حزيران

2019 :

12:54 am

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تنفي الامانة العامة لمجلس الوزراء ما تناقلته وسائل التواصل

الاجتماعي، بشأن صدور قوائم تضم أسماء يُدعى ترشيحها الى المناصب

العليا ، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الامانة عدم صحة ما تداولته

تلك الوسائل من أسماء، كما و تؤكد حرص مجلس الوزراء على إنهاء ملف

المناصب العليا واختيار المرشحين على وفق معايير الكفاءة والنزاهة من

خلال لجنة شكلت لهذا الغرض.هذا و تدعو الامانة أبناء شعبنا الكريم الى عدم تصديق مثل هذه

الإشاعات أو الانجرار وراء مثل هذه الأخبار الملفقة ، واستسقاء

المعلومة من مصادرها الرسمية.

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